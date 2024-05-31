Удар по будинку в Харкові 31 травня — у ДСНС повідомляють про людей під завалами

Наслідки ракетного удару. Фото: ОВА

Російські загарбники в ніч на п'ятницю, 31 травня, вдарили по житловій забудові Харкова. Внаслідок обстрілу є загиблі та багато поранених, під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей.

Про це повідомив речник ДСНС Євген Василенко в ефірі Новини.LIVE.

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"На місці події працюють підрозділи ДСНС, комунальні служби. Рятувальники здійснюють роботи як на поверхах, так і зовні. Задіяна важка техніка, грейдери та автокрани", — сказав він.

За словами Василенка, сьогодні було вилучено тіла двох загиблих чоловіків, а загалом з житлового будинку дістали трьох жертв. Також на момент прибуття рятувальників після того, як ракета влучила у будинок, розпочалася пожежа та сталися значні руйнації.

Основні зусилля працівників ДСНС були спрямовані на те, аби врятувати людей із заблокованих квартир та з-під завалів. Було врятовано шість осіб, з них одна — дитина. Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Як уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, удар по багатоквартирному будинку ворог завдав ракетою С-300.

"Влучання С-300 по житловій забудові. Поряд жодного інфраструктурного об‘єкта військового призначення. 25 людей поранені", — написав він.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, близько дев'ятої ранку мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого. Тож за цими даними, кількість жертв зросла до п'яти.

А Синєгубов зазначав, що під завалами будинку в Харкові можуть перебувати ще люди, в тому числі і дитина.