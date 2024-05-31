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Ночной обстрел Харькова — прокуратура сообщает об увеличении количества раненых

31 мая 2024 11:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Харькове в результате ракетного удара по дому ранены 26 человек
Последствия ракетного удара. Фото: Харьковская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на пятницу, 31 мая, ударили по жилой застройке Харькова. По состоянию на 11:30 количество раненых из-за попадания в жилой дом выросло до 26.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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"UPD: по состоянию на 11:30 количество раненых выросло до 26", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что четыре человека погибли. Поисковая операция продолжается.

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Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Ранее спикер ГСЧС Евгений Василенко в эфире Новини.LIVE сообщил, что под завалами дома могут находиться еще пять человек.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, удар по многоквартирному дому враг нанес ракетой С-300.

Также мы писали, что около девяти утра мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.

Харьков
оккупанты
обстрелы
ракетный удар
ракеты
война в Украине

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