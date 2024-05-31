В Харькове в результате ракетного удара по дому ранены 26 человек

Ночной обстрел Харькова — прокуратура сообщает об увеличении количества раненых
Российские захватчики в ночь на пятницу, 31 мая, ударили по жилой застройке Харькова. По состоянию на 11:30 количество раненых из-за попадания в жилой дом выросло до 26.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Ракетный удар по дому в Харькове 31 мая
"UPD: по состоянию на 11:30 количество раненых выросло до 26", — говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что четыре человека погибли. Поисковая операция продолжается.
Ранее спикер ГСЧС Евгений Василенко в эфире Новини.LIVE сообщил, что под завалами дома могут находиться еще пять человек.
Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, удар по многоквартирному дому враг нанес ракетой С-300.
Также мы писали, что около девяти утра мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего.
Читайте Новини.LIVE!