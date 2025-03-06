Обстріл Харкова 6 березня — які наслідки

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: скриншот

У ніч проти четверга, 6 березня, окупанти обстріляли Харків. Дрон-камікадзе "Шахед" влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомили працівники ДСНС у коментарі Новини.LIVE.

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Так, за даними ДСНС, внаслідок вибуху частково зруйнувався парапет та технічний поверх будівлі, а також спалахнула пожежа на площі 10 квадратних метрів.

"З верхнього поверху евакуювали жінку, яка не могла самостійно пересуватись", — розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Євген Василенко.

Він уточнив, що для ліквідації наслідків вибуху на місці події працювали 35 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Попередньо відомо, що одна людина постраждала. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, що мають на меті стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, звук вибуху в Харкові пролунав приблизно о 03:50. Згодом стало відомо, що безпілотник окупантів влучив у багатоповерхівку.

Також очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що загарбники вдарили по місту дроном "Герань".