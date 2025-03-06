Обстрел Харькова 6 марта — какие последствия

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: скриншот

В ночь на четверг, 6 марта, оккупанты обстреляли Харьков. Дрон-камикадзе "Шахед" попал в многоэтажку.

Об этом сообщили работники ГСЧС в комментарии Новини.LIVE.

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Так, по данным ГСЧС, в результате взрыва частично разрушился парапет и технический этаж здания, а также вспыхнул пожар на площади 10 квадратных метров.

"С верхнего этажа эвакуировали женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться", — рассказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко.

Он уточнил, что для ликвидации последствий взрыва на месте происшествия работали 35 спасателей и 6 единиц техники.

Предварительно известно, что один человек пострадал. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, имеющие целью стабилизировать ситуацию.

Напомним, звук взрыва в Харькове раздался примерно в 03:50. Впоследствии стало известно, что беспилотник оккупантов попал в многоэтажку.

Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что захватчики ударили по городу дроном "Герань".