Обстрел Харькова 6 марта — какие последствия

Ночной обстрел Харькова — в ГСЧС прокомментировали последствия
В ночь на четверг, 6 марта, оккупанты обстреляли Харьков. Дрон-камикадзе "Шахед" попал в многоэтажку.
Об этом сообщили работники ГСЧС в комментарии Новини.LIVE.
Что известно о ночном обстреле Харькова
Так, по данным ГСЧС, в результате взрыва частично разрушился парапет и технический этаж здания, а также вспыхнул пожар на площади 10 квадратных метров.
"С верхнего этажа эвакуировали женщину, которая не могла самостоятельно передвигаться", — рассказал представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгений Василенко.
Он уточнил, что для ликвидации последствий взрыва на месте происшествия работали 35 спасателей и 6 единиц техники.
Предварительно известно, что один человек пострадал. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы, имеющие целью стабилизировать ситуацию.
Напомним, звук взрыва в Харькове раздался примерно в 03:50. Впоследствии стало известно, что беспилотник оккупантов попал в многоэтажку.
Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что захватчики ударили по городу дроном "Герань".
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