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Нічний удар БпЛА по Харкову — прокуратура показала наслідки

31 січня 2024 07:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічний удар БпЛА по Харкову — прокуратура показала наслідки
Наслідки удару по Харкову 30 січня. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ввечері 30 січня російські окупанти завдали удару по декількох районах Харкова. Загарбники випустили по місту щонайменше шість "шахедів". Поранення отримали троє людей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та ДСНС

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Пізно ввечері 30 січня російські окупанти обстріляли декілька районів Харкова "шахедами". 

"Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура!" — розповів Синєгубов. 

Внаслідок ворожої атаки легкі забої та гостру реакцію на стрес отримали троє людей. Медики надали їм допомогу на місці. 

  • Наслідки удару по Харкову 30 січня. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Харкову 30 січня. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Харкову 30 січня. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Харкову 30 січня. Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Харкову 30 січня. Фото: Нацполіція
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Водночас рятувальники розповіли, що горіли дах приватного житлового будинку, гаражі, два легкових автомобілі, дах двоповерхової та приміщення адміністративної будівлі.

Загальна площа усіх пожеж становила близько 100 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані багатоповерхові житлові будинки та торговельний заклад. 

Нагадаємо, внаслідок російської атаки загальні збитки для Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) становлять понад 746 мільйонів гривень. Як відомо, окупанти атакували будівлю університету під час ракетних ударів 2 січня 2024 року.

Харків
пожежа
ДСНС
обстріли
дрони
війна в Україні

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