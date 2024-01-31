Ночной удар БпЛА по Харькову – прокуратура показала последствия
Вечером 30 января российские оккупанты нанесли удар по нескольким районам Харькова. Захватчики выпустили по городу минимум шесть "шахедов". Ранения получили три человека.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС.
Обстрел Харькова 30 января: какие последствия
Поздним вечером 30 января российские оккупанты обстреляли несколько районов Харькова "шахедами".
"Есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура!" — рассказал Синегубов.
В результате вражеской атаки легкие ушибы и острую реакцию на стресс получили три человека. Медики оказали им помощь на месте.
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Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: Нацполиция
В то же время спасатели рассказали, что горели крыша частного жилого дома, гаражи, два легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещение административного здания.
Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв.м. Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома и торговое заведение.
Напомним, в результате российской атаки общий ущерб для Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) составляет более 746 миллионов гривен. Как известно, оккупанты атаковали здание университета во время ракетных ударов 2 января 2024 года.
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