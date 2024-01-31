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Ночной удар БпЛА по Харькову – прокуратура показала последствия

31 января 2024 07:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночной удар БпЛА по Харькову – прокуратура показала последствия
Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Вечером 30 января российские оккупанты нанесли удар по нескольким районам Харькова. Захватчики выпустили по городу минимум шесть "шахедов". Ранения получили три человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и ГСЧС.

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Поздним вечером 30 января российские оккупанты обстреляли несколько районов Харькова "шахедами".

"Есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура!" — рассказал Синегубов.

В результате вражеской атаки легкие ушибы и острую реакцию на стресс получили три человека. Медики оказали им помощь на месте.

  • Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: ГСЧС
  • Последствия удара по Харькову 30 января. Фото: Нацполиция
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В то же время спасатели рассказали, что горели крыша частного жилого дома, гаражи, два легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещение административного здания.

Общая площадь всех пожаров составила около 100 кв.м. Кроме того, повреждены рядом расположенные многоэтажные жилые дома и торговое заведение.

Напомним, в результате российской атаки общий ущерб для Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) составляет более 746 миллионов гривен. Как известно, оккупанты атаковали здание университета во время ракетных ударов 2 января 2024 года.

Харьков
пожар
ГСЧС
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