Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Нові станції та депо — Терехов анонсував зміни в метро Харкова

Нові станції та депо — Терехов анонсував зміни в метро Харкова

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 00:01
Оновлено: 00:01
Харків розширює метро - Терехов розкрив деталі
Олег Синєгубов та Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE

Харків готується до масштабного розвитку метрополітену. Місто планує закупити нові вагони, збудувати дві додаткові станції та перше підземне депо.

Про це Ігор Терехов повідомив на заході в межах Асоціації прифронтових міст, повідомляє кореспондент Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Харків розширює метро

За словами мера, проєктно-кошторисну документацію вже розроблено, а тендерні процедури перебувають у процесі. Ініціативу обговорювали з Європейським інвестиційним банком і на рівні Євросоюзу — результатом стало рішення про надання гарантій на реалізацію проєкту.

"Ми довели, що цей проєкт необхідний. Європейський Союз погодився й ухвалив рішення про надання гарантій. Це важливий крок для міста, яке, попри війну, продовжує жити і розвиватися", — наголосив Терехов.

Мер підкреслив, що навіть за умов постійних ризиків для Харкова критично важливо продовжувати відновлення інфраструктури.

"Якщо ми зупинимо будівництво, припинимо фінансування інфраструктурних проєктів — люди втратять віру. Вони побачать нашу неспроможність, і це стане сигналом, що поставлено хрест на житті та розвитку територій", — сказав він.

Крім того, під час засідання Ігор Терехов наголосив, що у прифронтових регіонах працівники потребують підвищення заробітної плати, оскільки вони виконують свої обов’язки в більш складних умовах.

А також до Асоціації прифронтових міст та громад приєдналися вже 56 громад Харківщини.

Харків метро Ігор Терехов фронт станції метро
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації