Харків розширює метро - Терехов розкрив деталі

Олег Синєгубов та Ігор Терехов.

Харків готується до масштабного розвитку метрополітену. Місто планує закупити нові вагони, збудувати дві додаткові станції та перше підземне депо.

Про це Ігор Терехов повідомив на заході в межах Асоціації прифронтових міст, повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Харків розширює метро

За словами мера, проєктно-кошторисну документацію вже розроблено, а тендерні процедури перебувають у процесі. Ініціативу обговорювали з Європейським інвестиційним банком і на рівні Євросоюзу — результатом стало рішення про надання гарантій на реалізацію проєкту.

"Ми довели, що цей проєкт необхідний. Європейський Союз погодився й ухвалив рішення про надання гарантій. Це важливий крок для міста, яке, попри війну, продовжує жити і розвиватися", — наголосив Терехов.

Мер підкреслив, що навіть за умов постійних ризиків для Харкова критично важливо продовжувати відновлення інфраструктури.

"Якщо ми зупинимо будівництво, припинимо фінансування інфраструктурних проєктів — люди втратять віру. Вони побачать нашу неспроможність, і це стане сигналом, що поставлено хрест на житті та розвитку територій", — сказав він.

Крім того, під час засідання Ігор Терехов наголосив, що у прифронтових регіонах працівники потребують підвищення заробітної плати, оскільки вони виконують свої обов’язки в більш складних умовах.

А також до Асоціації прифронтових міст та громад приєдналися вже 56 громад Харківщини.