Український прапор встановили у Білгородській області

Український прапор у Білгородській області. Фото: скриншот

Український стяг замайорів у селі Новостроївка Білгородської області, яке межує з Харківщиною. Офіційні особи поки що не підтвердили цю інформацію.

Про це повідомили місцеві пабліки.

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Третя штурмова бригада розпочала контрнаступ на Харківському напрямку.

"Один з успіхів — це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію", — зазначали військові.

У мережі з'явилося відео на якому видно встановлений український прапор у селі Новостроївка Білгородської області, яке межує з Харківщиною. Наразі офіційної інформації від керівництва бригади щодо Білгородщини немає.