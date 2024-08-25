Український прапор встановили у Білгородській області

Український прапор замайорів у Білгородській області
25 серпня 2024 18:31
Український прапор у Білгородській області. Фото: скриншот
Український стяг замайорів у селі Новостроївка Білгородської області, яке межує з Харківщиною. Офіційні особи поки що не підтвердили цю інформацію.
Про це повідомили місцеві пабліки.
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Третя штурмова бригада розпочала контрнаступ на Харківському напрямку.
"Один з успіхів — це те, що ми змогли утримати від подальших планів і можливості розвитку російську 20-ту армію", — зазначали військові.
У мережі з'явилося відео на якому видно встановлений український прапор у селі Новостроївка Білгородської області, яке межує з Харківщиною. Наразі офіційної інформації від керівництва бригади щодо Білгородщини немає.
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