Наступ на Харківщині — на яких ділянках триває боротьба

Українські військовослужбовці. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною. Росіяни продовжують безуспішні спроби прорвати оборону українських військ на ділянках фронту біля Вовчанська, Липців та Глибокого.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев під час телемарафону "Єдині новини" у неділю, 25 серпня.

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Саранцев зазначив, що на Харківському напрямку продовжуються активні бойові дії. За його словами, російські військові здійснюють штурми на ділянках фронту біля Вовчанська, Липців та Глибокого.

"Ситуація на Харківському напрямку залишається складною, противник намагається штурмувати на всіх активних ділянках фронту. Ними залишаються район населеного пункту Вовчанськ і паралельні до нього населені пункти. А також напрямок Липці та Глибоке. Там противник також намагається здійснювати штурмові дії", — сказав речник ОТУ "Харків".

Він наголосив на тому, що всі спроби противника просунутися зупиняються ЗСУ, ворог зазнає втрат і відступає.