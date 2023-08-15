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Обслуговував окупантам комп'ютерну техніку: на Харківщині затримали чергового колаборанта

15 серпня 2023 15:49
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Обслуговував окупантам комп'ютерну техніку: на Харківщині затримали чергового колаборанта
Зловмиснику оголошують підозру. Фото: Поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Мешканець Балакії під час окупації міста допомагав обслуговувати комп’ютерну техніку російським військовим. Чоловіку повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

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Матеріали справи

Слідством було встановлено, що в червні 2022 року під час тимчасової окупації населеного пункту зловмисник уклав трудовий договір з незаконно створеною адміністрацією. 31-річний чоловік обійняв посаду "спеціаліста експлуатації відділу ЖКГ".  

"Під час роботи чоловік відповідав за підключення та обслуговування офісної техніки, перевіряв технічний стан та налаштував комп’ютерну техніку у будівлі адміністрації окупантів", — розповідають правоохоронці. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зловмиснику вручили повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, що Харківська обласна прокуратура передала до суду справу щодо колишньої поліцейської з Куп'янського району. Вона добровільно працювала на російських окупантів, а після деокупації втекла до країни-агресорки. 

Також ми писали про те, що директорка фермерського господарства смт Великий Бурлук у Харківській області займалася господарською діяльністю у співпраці з окупаційною владою, сприяючи вивезенню українського врожаю до РФ.

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