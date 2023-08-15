Обслуживал оккупантам компьютерную технику: в Харьковской области задержали очередного коллаборанта

Злоумышленнику объявляют подозрение. Фото: Полиция Харьковской области / Telegram

Житель Балакии во время оккупации города помогал обслуживать компьютерную технику российским военным. Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает Полиция Харьковской области.

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Материалы дела

Следствием было установлено, что в июне 2022 г. во время временной оккупации населенного пункта злоумышленник заключил трудовой договор с незаконно созданной администрацией. 31-летний мужчина занял должность "специалиста эксплуатации отдела ЖКХ".

"Во время работы мужчина отвечал за подключение и обслуживание офисной техники, проверял техническое состояние и настроил компьютерную технику в здании администрации кафиров", — рассказывают правоохранители.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику вручили сообщение о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что Харьковская областная прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего полицейского из Купянского района. Она добровольно работала на российских оккупантов, а после деоккупации бежала в страну-агрессор.

Также мы писали о том, что директор фермерского хозяйства пгт Большой Бурлук в Харьковской области занималась хозяйственной деятельностью в сотрудничестве с оккупационными властями, способствуя вывозу украинского урожая в РФ.