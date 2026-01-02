Російський обстріл Харкова 2 січня — фоторепортаж наслідків

Обстріл багатоповерхівки в Харкові — фоторепортаж наслідків
Російські окупанти у пʼятницю, 2 січня, атакували Харків ракетами. Зафіксовано удар по житловій забудові. За словами волонтерів, під завалами можуть бути люди.
Кореспондентка Новини.LIVE побувала на місці російської атаки та підготувала фоторепортаж.
Російський обстріл Харкова 2 січня
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про 30 поранених.
Генеральний директор "Обласної клінічної лікарні" Руслан Врагов зазначив, що люди отримали уламкові поранення внаслідок російського обстрілу.
"Завдяки злагодженій роботі, завдяки обладнанню, яке є в нашій лікарні, я думаю, що ми швидко з цим справимося. Всі діагнози будуть встановлені максимально точно і вони вже поїдуть у відділення отримувати медичну допомогу, яка буде необхідна кожному і кожній", — додав він.
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова 2 січня постраждала шестимісячна дитина.
На атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський. Окупанти випустили дві ракети по житловій забудові.
Читайте Новини.LIVE!