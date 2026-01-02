Російський обстріл Харкова 2 січня — фоторепортаж наслідків

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у пʼятницю, 2 січня, атакували Харків ракетами. Зафіксовано удар по житловій забудові. За словами волонтерів, під завалами можуть бути люди.

Кореспондентка Новини.LIVE побувала на місці російської атаки та підготувала фоторепортаж.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл Харкова 2 січня

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що наразі відомо про 30 поранених.

Наслідки російського обстрілу Харкова 2 січня. Фото: Новини.LIVE

Генеральний директор "Обласної клінічної лікарні" Руслан Врагов зазначив, що люди отримали уламкові поранення внаслідок російського обстрілу.

Рятувальники на місці російського обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

"Завдяки злагодженій роботі, завдяки обладнанню, яке є в нашій лікарні, я думаю, що ми швидко з цим справимося. Всі діагнози будуть встановлені максимально точно і вони вже поїдуть у відділення отримувати медичну допомогу, яка буде необхідна кожному і кожній", — додав він.

Автобус швидкого реагування в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Наслідки російської атаки на Харків 2 січня. Фото: Новини.LIVE

Удар Росії по Харкову 2 січня. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Харкова 2 січня постраждала шестимісячна дитина.

На атаку відреагував український лідер Володимир Зеленський. Окупанти випустили дві ракети по житловій забудові.