Российский обстрел Харькова 2 января — фоторепортаж последствий

Обстрел многоэтажки в Харькове — фоторепортаж последствий
Российские оккупанты в пятницу, 2 января, атаковали Харьков ракетами. Зафиксирован удар по жилой застройке. По словам волонтеров, под завалами могут быть люди.
Корреспондентка Новини.LIVE побывала на месте российской атаки и подготовила фоторепортаж.
Российский обстрел Харькова 2 января
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на данный момент известно о 30 раненых.
Генеральный директор "Областной клинической больницы" Руслан Врагов отметил, что люди получили осколочные ранения в результате российского обстрела.
"Благодаря слаженной работе, благодаря оборудованию, которое есть в нашей больнице, я думаю, что мы быстро с этим справимся. Все диагнозы будут установлены максимально точно и они уже поедут в отделение получать медицинскую помощь, которая будет необходима каждому и каждой", — добавил он.
Напомним, в результате российского обстрела Харькова 2 января пострадал шестимесячный ребенок.
На атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Оккупанты выпустили две ракеты по жилой застройке.
