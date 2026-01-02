Российский обстрел Харькова 2 января — фоторепортаж последствий

Последствия российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты в пятницу, 2 января, атаковали Харьков ракетами. Зафиксирован удар по жилой застройке. По словам волонтеров, под завалами могут быть люди.

Корреспондентка Новини.LIVE побывала на месте российской атаки и подготовила фоторепортаж.

Российский обстрел Харькова 2 января

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что на данный момент известно о 30 раненых.

Последствия российского обстрела Харькова 2 января. Фото: Новини.LIVE

Генеральный директор "Областной клинической больницы" Руслан Врагов отметил, что люди получили осколочные ранения в результате российского обстрела.

Спасатели на месте российского обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

"Благодаря слаженной работе, благодаря оборудованию, которое есть в нашей больнице, я думаю, что мы быстро с этим справимся. Все диагнозы будут установлены максимально точно и они уже поедут в отделение получать медицинскую помощь, которая будет необходима каждому и каждой", — добавил он.

Автобус быстрого реагирования в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Последствия российской атаки на Харьков 2 января. Фото: Новини.LIVE

Удар России по Харькову 2 января. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате российского обстрела Харькова 2 января пострадал шестимесячный ребенок.

На атаку отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. Оккупанты выпустили две ракеты по жилой застройке.