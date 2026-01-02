Відео
Головна Харків Удар "Іскандером" по Харкову — під завалами є люди

Удар "Іскандером" по Харкову — під завалами є люди

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 16:38
Удар по Харкову 2 січня — під завалами є люди
Ліквідація наслідків удару по Харкову. Фото: ДСНС

Російські війська 2 січня вдарили по Харкову ракетами "Іскандер". Внаслідок цього постраждали 19 людей, серед яких 6-місячна дитина.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та керівник Харківської обласної прокуратури Аміл Омаров.

Читайте також:

Обстріл Харкова 2 січня

Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілів росіяни поранення отримали 19 людей. Серед них — 6-місячна дитина, але немовля не потребує госпіталізації. За словами очільника ОВА, вік решти постраждалих — від 20 до 79 років. 

"Майже у всіх — вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу. Лікарі надають необхідну кваліфіковану допомогу. Рятувальна операція триває", — сказав Олег Синєгубов.

Водночас Аміл Омаров додав, що росіяни вдарили по центральній частині міста ракетами "Іскандер". На місці працюють всі відповідні служби, під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, на удар окупантів по Харкову відреагував Володимир Зеленський. Він заявив, що РФ продовжує вбивства попри всі зусилля світу у дипломатичному процесі.

Наразі відомо, що одна людина з постраждалих перебуває у важкому стані. Загалом, до лікарні госпіталізували шістьох людей.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
