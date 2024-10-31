Обстріл Харкова 30 жовтня — працівники ДСНС завершили рятувальні роботи

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверховому житловому будинку. В споруду ввечері 30 жовтня влучила авіабомба, скинута російськими військами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у четвер, 31 жовтня.

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Внаслідок удару загинуло троє людей, серед яких двоє дітей. Ще 36 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

До ліквідації наслідків атак були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також співробітники Спеціального центру швидкого реагування. Під час рятувальних операцій на місцях події працюють також психологи ДСНС, які надали підтримку 32 постраждалим.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС на місці удару. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару в Харкові. Фото: ДСНС

Собака ДСНС. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці удару в Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня окупанти атакували Харків КАБами — російська авіабомба влучила у багатоповерхівку на Салтівці. Троє людей загинули, понад 30 постраждали.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час розбирання завалів у зруйнованій у Харкові багатоповерхівці рятувальники дістали тіло 15-річної дитини.