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У Харкові завершили рятувальні роботи після ворожого удару

31 жовтня 2024 19:09
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Обстріл Харкова 30 жовтня — працівники ДСНС завершили рятувальні роботи
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверховому житловому будинку. В споруду ввечері 30 жовтня влучила авіабомба, скинута російськими військами.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у четвер, 31 жовтня.

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Обстріл Харкова 30 жовтня

Внаслідок удару загинуло троє людей, серед яких двоє дітей. Ще 36 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

До ліквідації наслідків атак були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також співробітники Спеціального центру швидкого реагування. Під час рятувальних операцій на місцях події працюють також психологи ДСНС, які надали підтримку 32 постраждалим.

Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Працівники ДСНС на місці удару. Фото: ДСНС
Працівники ДСНС на місці удару. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці удару в Харкові. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці удару в Харкові. Фото: ДСНС
Собака ДСНС. Фото: ДСНС
Собака ДСНС. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці удару в Харкові. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці удару в Харкові. Фото: ДСНС

Нагадаємо, ввечері 30 жовтня окупанти атакували Харків КАБами — російська авіабомба влучила у багатоповерхівку на Салтівці. Троє людей загинули, понад 30 постраждали. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час розбирання завалів у зруйнованій у Харкові багатоповерхівці рятувальники дістали тіло 15-річної дитини

Харків ДСНС обстріли війна в Україні Харківська область

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