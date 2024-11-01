Обстрел Харьковщины 31 октября — чем ударили оккупанты

Последствия российского обстрела Харьковской области 31 октября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты 31 октября обстреляли Харьков и пригород. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова и Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харьковской области 31 октября. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Враг нанес удары по Киевскому району Харькова, а также по Дергачам.

Обломки на месте обстрела. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительной информации, захватчики ударили ФАБ-250 из УМПК.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, захватчики нанесли удары по Харьковской области, в частности по городам Харькову, Дергачам и Купянскому району. В результате обстрелов шесть человек получили ранения, а один человек погиб.

Также 31 октября в Харькове завершили работы по ликвидации последствий аварии и разбора завалов в девятиэтажном жилом доме, в который вечером 30 октября попала российская авиабомба.