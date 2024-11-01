Обстрел Харьковщины 31 октября — чем ударили оккупанты

Обстрел Харьковщины — каким оружием ударили оккупанты
Российские оккупанты 31 октября обстреляли Харьков и пригород. В результате атаки есть погибший и пострадавшие.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Атака оккупантов на Харьков и область
"При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова и Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
Враг нанес удары по Киевскому району Харькова, а также по Дергачам.
По предварительной информации, захватчики ударили ФАБ-250 из УМПК.
Напомним, захватчики нанесли удары по Харьковской области, в частности по городам Харькову, Дергачам и Купянскому району. В результате обстрелов шесть человек получили ранения, а один человек погиб.
Также 31 октября в Харькове завершили работы по ликвидации последствий аварии и разбора завалов в девятиэтажном жилом доме, в который вечером 30 октября попала российская авиабомба.
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