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Ворог атакував Харківщину — в ОВА заявили про наслідки

1 листопада 2024 10:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атаки на Харківщину 31 жовтня — в ОВА назвали наслідки
Наслідки російської атаки на Харківщину. Фото: Олег Синєгубов
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російські війська атакували Харківську область, завдавши ударів по Харкову, Дергачам та Куп'янському району. Внаслідок обстрілів постраждало шестеро осіб, ще один чоловік загинув.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 1 листопада.

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Протягом доби російські військові атакували Харківську область. За даними Синєгубова 31 жовтня близько 21:21 у Харкові пролунав вибух внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок та три легкові авто. Серед постраждалих 37-річний чоловік та 49-річна жінка.

пошкоджене авто
Пошкоджений автомобіль внаслідок обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

Також ввечері ворог вдарив по передмістю Харкова, а саме по місту Дергачі. Внаслідок обстрілу у населеному пункті загорівся дах двоповерхової будівлі. Постраждало троє чоловіків, яким було 39, 42 та 64 роки. 

Голова Харківської ОВА заявив, що після удару по місту Куп'янськ 31 жовтня о 15:00 загинув 75-річний чоловік. У селі Кучерівка Куп'янського району постраждав 42-річний цивільний чоловік. 

У ніч проти 1 листопада у селі Білаші російська керована авіабомба влучила на відкриту територію.

Ситуація на фронті

За даними Синєгубова, на Харківському напрямку протягом доби ворог штурмував три рази у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

"На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого", — написав голова ОВА.

Він додав, що в результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків за добу було евакуйовано 91 людину, серед них одна дитина.

Нагадаємо, у Харкові завершилися рятувальні роботи на завалах дев'ятиповерхівку в яку влучила ворожа авіабомба увечері 30 жовтня.

Внаслідок удару загинуло троє людей, серед яких двоє дітей, ще 36 осіб отримали поранення.

Харків обстріли війна в Україні загиблі Харківська область атака

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