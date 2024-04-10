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Обстріл Харківщини — кількість жертв у Липцях зросла до трьох людей

10 квітня 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Обстріл Харківщини — кількість жертв у Липцях зросла до трьох людей
Наслідки обстрілу села Липці на Харківщині. Фото: Telegram/Синєгубов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні, 10 квітня, російська армія обстріляла село Липці Харківської області, призвівши до загибелі трьох мирних мешканців. Повідомляється також про двох поранених.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждалі внаслідок обстрілу

За даними очільника області, серед загиблих були дівчинка у віці 14 років та дві жінки у віці 43 та 59 років. 

Обстріл Харківщини — кількість жертв у Липцях зросла до трьох людей - фото 1

Скриншот допису Олега Синєгубова

Серед поранених 16-річний хлопець та 33-річна жінка, співробітниця аптеки, які отримали уламкові поранення. Обидва постраждалих були госпіталізовані, і їхній стан залишається під медичним спостереженням.

"Розбір завалів триває", — зазначив Олег Синєгубов. 

  • Обстріл Харківщини — кількість жертв у Липцях зросла до трьох людей - фото 2
    Наслідки обстрілу села Липці на Харківщині. Фото: Telegram/Синєгубов
  • Обстріл Харківщини — кількість жертв у Липцях зросла до трьох людей - фото 3
    Наслідки обстрілу села Липці на Харківщині. Фото: Telegram/Синєгубов
  • Обстріл Харківщини — кількість жертв у Липцях зросла до трьох людей - фото 4
    Наслідки обстрілу села Липці на Харківщині. Фото: Telegram/Синєгубов
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Нагадаємо, внаслідок атаки по Харківщині виникла пожежа на території аптеки та магазину, під завалами можуть перебувати люди. 

Також ми писали, що внаслідок удару загинула неповнолітня дівчина.

смерть
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов
поранення

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