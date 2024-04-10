Обстріл Харківщини — кількість жертв у Липцях зросла до трьох людей

Наслідки обстрілу села Липці на Харківщині. Фото: Telegram/Синєгубов

Сьогодні, 10 квітня, російська армія обстріляла село Липці Харківської області, призвівши до загибелі трьох мирних мешканців. Повідомляється також про двох поранених.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За даними очільника області, серед загиблих були дівчинка у віці 14 років та дві жінки у віці 43 та 59 років.



Скриншот допису Олега Синєгубова

Серед поранених 16-річний хлопець та 33-річна жінка, співробітниця аптеки, які отримали уламкові поранення. Обидва постраждалих були госпіталізовані, і їхній стан залишається під медичним спостереженням.

"Розбір завалів триває", — зазначив Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілу села Липці на Харківщині. Фото: Telegram/Синєгубов

Наслідки обстрілу села Липці на Харківщині. Фото: Telegram/Синєгубов

Наслідки обстрілу села Липці на Харківщині. Фото: Telegram/Синєгубов 1 / 3

Нагадаємо, внаслідок атаки по Харківщині виникла пожежа на території аптеки та магазину, під завалами можуть перебувати люди.

Також ми писали, що внаслідок удару загинула неповнолітня дівчина.