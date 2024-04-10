РФ обстріляла Харківський район, під завалами можуть бути люди

Наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: Олег Синєгубов\Telegram

Російські окупанти обстріляли населені пункти Липці та Мала Данилівка Харківського району в обід, 10 квітня. Внаслідок атаки виникла пожежа на території аптеки та магазину, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Близько 14 години відбувся ворожий обстріл Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горить магазин та аптека. Попередньо: під завалами можуть знаходитись люди", — написав Синєгубов, говорячи про наслідки обстрілу.

Він додав, що на місці події вже працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють тероризувати Харків та область. За минулу добу артилерійських та мінометних ударів зазнали 20 населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих атак відомо про п'ятьох поранених, також є значні руйнування інфраструктури.

Крім того, зранку 10 квітня запустили на Харківську область керовані авіабомби.