Обстрел Харьковщины — количество жертв в Липцах возросло до трех человек
Сегодня, 10 апреля, российская армия обстреляла село Липцы Харьковской области, приведя к гибели трех мирных жителей. Сообщается также о двух раненых.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Пострадавшие в результате обстрела
По данным главы области, среди погибших были девочка в возрасте 14 лет и две женщины в возрасте 43 и 59 лет.
Среди раненых 16-летний парень и 33-летняя женщина, сотрудница аптеки, получившие осколочные ранения. Оба пострадавших были госпитализированы и их состояние остается под медицинским наблюдением.
"Разбор завалов продолжается", — отметил Олег Синегубов.
-
Последствия обстрела села Липцы Харьковской области. Фото: Telegram/Синегубов
-
Последствия обстрела села Липцы Харьковской области. Фото: Telegram/Синегубов
-
Последствия обстрела села Липцы Харьковской области. Фото: Telegram/Синегубов
Напомним, в результате атаки по Харьковщине возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.
Также мы писали, что в результате удара погибла несовершеннолетняя девушка.
Читайте Новини.LIVE!