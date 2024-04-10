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Обстрел Харьковщины — количество жертв в Липцах возросло до трех человек

10 апреля 2024 16:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Обстрел Харьковщины — количество жертв в Липцах возросло до трех человек
Последствия обстрела села Липцы Харьковской области. Фото: Telegram/Синегубов
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня, 10 апреля, российская армия обстреляла село Липцы Харьковской области, приведя к гибели трех мирных жителей. Сообщается также о двух раненых.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Пострадавшие в результате обстрела

По данным главы области, среди погибших были девочка в возрасте 14 лет и две женщины в возрасте 43 и 59 лет.

Обстрел Харьковщины — количество жертв в Липцах возросло до трех человек - фото 1

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Среди раненых 16-летний парень и 33-летняя женщина, сотрудница аптеки, получившие осколочные ранения. Оба пострадавших были госпитализированы и их состояние остается под медицинским наблюдением.

"Разбор завалов продолжается", — отметил Олег Синегубов.

  • Обстрел Харьковщины — количество жертв в Липцах возросло до трех человек - фото 2
    Последствия обстрела села Липцы Харьковской области. Фото: Telegram/Синегубов
  • Обстрел Харьковщины — количество жертв в Липцах возросло до трех человек - фото 3
    Последствия обстрела села Липцы Харьковской области. Фото: Telegram/Синегубов
  • Обстрел Харьковщины — количество жертв в Липцах возросло до трех человек - фото 4
    Последствия обстрела села Липцы Харьковской области. Фото: Telegram/Синегубов
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Напомним, в результате атаки по Харьковщине возник пожар на территории аптеки и магазина, под завалами могут находиться люди.

Также мы писали, что в результате удара погибла несовершеннолетняя девушка.

смерть
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов
ранение

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