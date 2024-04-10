Обстріл Харківщини — у Липцях загинула 14-річна дівчина

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Telegram/Синєгубов

Російські війська в середу, 10 квітня, здійснили обстріл Липців у Харківській області. Внаслідок удару загинула неповнолітня дівчина.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок ворожого обстрілу Липців загинула 14-річна дівчинка", — йдеться у повідомленні.

Також через російську атаку були поранені щонайменше двоє людей: 33-річна співробітниця аптеки отримала уламкові поранення та 16-річний хлопець — обоє ушпиталені.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, внаслідок атаки по Харківщині виникла пожежа на території аптеки та магазину, під завалами можуть перебувати люди.

Також ми писали, що протягом минулої доби 20 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних ударів.