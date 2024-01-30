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Обстрел харьковского университета — сколько ущерба нанес враг для вуза

30 января 2024 17:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обстрел харьковского университета — сколько ущерба нанес враг для вуза
Университет, поврежденный в результате атаки РФ. Фото: ХНУРЭ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В результате российской атаки общий ущерб для Харьковского национального университета радиоэлектроники (ХНУРЭ) составляет более 746 миллионов гривен. Как известно, оккупанты атаковали здание университета во время ракетных ударов 2 января 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

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Отмечается, что в результате вражеской атаки были повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки и другая гражданская инфраструктура.

последствия обстрелов
Университет, поврежденный в результате атаки РФ. Фото: ХНУРЭ

Также частично разрушены учебные корпуса и общежития самого университета.

"Кто из сообщества ХНУРЭ смог бы забыть наши уютные корпуса, расположенные в самом сердце Харькова? Для каждого здесь множество воспоминаний и счастливых фотографий мирного времени. Вчера ракетный обстрел оставил эти здания без окон — около 500 пустых оконных стекол", — рассказывал тогда один из преподавателей вуза Кирилл Хрусталев.

Что известно об университете

Как известно, Харьковский национальный университет радиоэлектроники был основан в 1930 году. Учебное заведение является одним из профильных украинских университетов, оно специализируется именно на прикладных информационных технологиях и инновациях в сфере электронной инженерии.

"Сотрудники Государственной экологической инспекции в Харьковской области за нанесенный ущерб рассчитали 5 убытков на общую сумму, которая составила более 746 миллионов гривен", — добавили в сообщении.

последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Facebook Государственной экологической инспекции в Харьковской области

Напомним, в результате обстрела Харькова в городе был поврежден национальный университет радиоэлектроники. Здания учебного заведения остались почти без 500 окон.

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