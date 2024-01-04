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Університет у Харкові через обстріли залишився майже без вікон

4 січня 2024 08:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Університет у Харкові через обстріли залишився майже без вікон
Університет у Харкові, пошкоджений внаслідок обстрілів. Фото: ХНУРЕ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок обстрілу Харкова у місті пошкоджений національний університет радіоелектроніки. Будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон. 

Про це повідомили у Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ)

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В університеті розповіли, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова  2 січня будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.  

  • Університет у Харкові, пошкоджений внаслідок обстрілів. Фото: ХНУРЕ
  • Університет у Харкові, пошкоджений внаслідок обстрілів. Фото: ХНУРЕ
  • Університет у Харкові, пошкоджений внаслідок обстрілів. Фото: ХНУРЕ
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"Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут безліч спогадів та щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон — близько 500 порожніх шибок за мить", — йдеться у повідомленні. 

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Про обстріли також розповів один із викладачів університету Кирило Хрустальов. 

"Ранок 2 січня у Харкові почався з вибухів. Значних руйнувань зазнав центр міста, й один з ракетних ударів стався неподалік Харківського національного університету радіоелектроніки. У корпусах вибуховою хвилею вибито близько 500 вікон", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, росіяни ввечері 2 січня ракетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Після чого обвалилася частина двоповерхової будівлі.

Згодом у прокуратурі показали наслідки влучання ворожої ракети в школу у Харкові та задокументували воєнні злочини РФ. 

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