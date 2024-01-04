Університет у Харкові через обстріли залишився майже без вікон
Внаслідок обстрілу Харкова у місті пошкоджений національний університет радіоелектроніки. Будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.
Про це повідомили у Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Обстріли Харкова: як постраждав університет
В університеті розповіли, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова 2 січня будівлі навчального закладу залишилися майже без 500 вікон.
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Університет у Харкові, пошкоджений внаслідок обстрілів. Фото: ХНУРЕ
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Університет у Харкові, пошкоджений внаслідок обстрілів. Фото: ХНУРЕ
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Університет у Харкові, пошкоджений внаслідок обстрілів. Фото: ХНУРЕ
"Хто зі спільноти ХНУРЕ зміг би забути наші затишні корпуси, розташовані у самому серці Харкова? Для кожного тут безліч спогадів та щасливих фотографій мирного часу. Вчора ракетний обстріл залишив ці будівлі без вікон — близько 500 порожніх шибок за мить", — йдеться у повідомленні.
Про обстріли також розповів один із викладачів університету Кирило Хрустальов.
"Ранок 2 січня у Харкові почався з вибухів. Значних руйнувань зазнав центр міста, й один з ракетних ударів стався неподалік Харківського національного університету радіоелектроніки. У корпусах вибуховою хвилею вибито близько 500 вікон", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни ввечері 2 січня ракетою поцілили по одній зі шкіл Основ’янського району. Після чого обвалилася частина двоповерхової будівлі.
Згодом у прокуратурі показали наслідки влучання ворожої ракети в школу у Харкові та задокументували воєнні злочини РФ.
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