Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Обстрел Харькова — Синегубов сообщил о погибшей и раненых arrow

Обстрел Харькова — Синегубов сообщил о погибшей и раненых

1 февраля 2025 08:20
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Харькова 1 февраля — известно о погибшей и трех раненых
Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты утром 1 февраля атаковали Харьков. Известно об одной погибшей и трех раненых.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Последствия удара РФ по Харькову

"К сожалению, в результате вражеского удара женщина около 60 лет погибла", — отметил Синегубов.

Сейчас известно о пяти раненых в результате удара по Холодногорскому району города.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 07:45. Профильные службы уже находятся на месте атаки.

Также в Харькове были слышны взрывы в 05:40. Была угроза применения баллистического вооружения.

смерть Харьков обстрелы Игорь Терехов оккупанты Олег Синегубов
Реклама
Реклама
Реклама