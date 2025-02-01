Обстрел Харькова 1 февраля — известно о погибшей и трех раненых

Обстрел Харькова — Синегубов сообщил о погибшей и раненых
Российские оккупанты утром 1 февраля атаковали Харьков. Известно об одной погибшей и трех раненых.
Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов в Telegram.
Последствия удара РФ по Харькову
"К сожалению, в результате вражеского удара женщина около 60 лет погибла", — отметил Синегубов.
Сейчас известно о пяти раненых в результате удара по Холодногорскому району города.
Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 07:45. Профильные службы уже находятся на месте атаки.
Также в Харькове были слышны взрывы в 05:40. Была угроза применения баллистического вооружения.
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