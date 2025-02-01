Обстрел Харькова 1 февраля — известно о погибшей и трех раненых

Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты утром 1 февраля атаковали Харьков. Известно об одной погибшей и трех раненых.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов в Telegram.

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"К сожалению, в результате вражеского удара женщина около 60 лет погибла", — отметил Синегубов.

Сейчас известно о пяти раненых в результате удара по Холодногорскому району города.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 07:45. Профильные службы уже находятся на месте атаки.

Также в Харькове были слышны взрывы в 05:40. Была угроза применения баллистического вооружения.