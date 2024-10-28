Обстрел Харькова 28 октября — оккупанты ранили людей

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты вечером, 28 октября, атаковали Харьков. Враг бил КАБами по центру города. В результате этого есть раненые.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"Есть раненые в результате обстрела", — пишет Терехов.

По его словам, сейчас известно о пяти пострадавших.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Напомним, около 21:00 в Харькове раздались мощные взрывы. По словам Терехова, оккупанты атаковали центр города.

Также в Харькове завершили спасательные работы после ночного удара российской авиабомбы по Холодногорскому району 28 октября.