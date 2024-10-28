Обстрел Харькова 28 октября — оккупанты ранили людей

Обстрел Харькова — Терехов сообщил о раненых
Российские оккупанты вечером, 28 октября, атаковали Харьков. Враг бил КАБами по центру города. В результате этого есть раненые.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Российский обстрел Харькова 28 октября
"Есть раненые в результате обстрела", — пишет Терехов.
По его словам, сейчас известно о пяти пострадавших.
Напомним, около 21:00 в Харькове раздались мощные взрывы. По словам Терехова, оккупанты атаковали центр города.
Также в Харькове завершили спасательные работы после ночного удара российской авиабомбы по Холодногорскому району 28 октября.
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