У Харкові завершили рятувальні роботи після влучання авіабомби 28 жовтня — фото

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: ДСНС

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби у Холодногірському районі. Ворог атакував місто вночі 28 жовтня.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Холодногірського району Харкова 28 жовтня

Внаслідок російської атаки семеро людей отримали поранення. Також зафіксовано значні руйнування конструкцій житлової дев'ятиповерхівки на рівні восьмого, дев'ятого та технічного поверхів.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: ДСНС

"Працювали 24 рятувальники, шість одиниць аварійно-рятувальної та важкої інженерної техніки Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також дві Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Харкова 28 жовтня. Фото: ДСНС

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали удару по Харкову. Зафіксовано влучання поряд із житловим будинком.

А наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Харкові можна побачити у фоторепортажі Новини.LIVE.