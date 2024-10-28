У Харкові завершили рятувальні роботи після влучання авіабомби 28 жовтня — фото

У Харкові завершили роботи на місці обстрілу — фото наслідків
У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської авіабомби у Холодногірському районі. Ворог атакував місто вночі 28 жовтня.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Обстріл Холодногірського району Харкова 28 жовтня
Внаслідок російської атаки семеро людей отримали поранення. Також зафіксовано значні руйнування конструкцій житлової дев'ятиповерхівки на рівні восьмого, дев'ятого та технічного поверхів.
"Працювали 24 рятувальники, шість одиниць аварійно-рятувальної та важкої інженерної техніки Харківського, Івано-Франківського гарнізонів, а також дві Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 28 жовтня окупанти завдали удару по Харкову. Зафіксовано влучання поряд із житловим будинком.
А наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Харкові можна побачити у фоторепортажі Новини.LIVE.
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