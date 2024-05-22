Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Обстрел Харькова — в полиции показали первые минуты после атаки arrow

Обстрел Харькова — в полиции показали первые минуты после атаки

22 мая 2024 23:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Обстрел Харькова — в полиции показали первые минуты после атаки
Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГУНП в Харьковской области
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Полицейские опубликовали видео, которое зафиксировало первые минуты после удара, произошедшего 22 мая в Харькове в результате атаки со стороны российской армии. В результате обстрела ранения получили 12 человек.

Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram в среду, 22 мая.

Читайте также:

Обстрел Харькова 22 мая

Появившееся в сети видео зафиксировало моменты, когда патрульные неподалеку от места взрыва отозвались на сигналы о трагедии. На записи можно услышать звуки взрыва и видеть усилия полицейских, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате нападения.

Патрульные Юлия Гавришева, Артем Нетиков и Денис Зотиков, несмотря на риск, сразу после обстрела отправились на помощь раненым.

Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.

Харьков
полиция
обстрелы
ракета
ранение
авиабомба
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

9 мая 2024

22:10 Стало известно, какая песня Евровидения установила рекорд в Spotify