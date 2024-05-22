Обстрел Харькова — в полиции показали первые минуты после атаки
Полицейские опубликовали видео, которое зафиксировало первые минуты после удара, произошедшего 22 мая в Харькове в результате атаки со стороны российской армии. В результате обстрела ранения получили 12 человек.
Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram в среду, 22 мая.
Обстрел Харькова 22 мая
Появившееся в сети видео зафиксировало моменты, когда патрульные неподалеку от места взрыва отозвались на сигналы о трагедии. На записи можно услышать звуки взрыва и видеть усилия полицейских, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате нападения.
Патрульные Юлия Гавришева, Артем Нетиков и Денис Зотиков, несмотря на риск, сразу после обстрела отправились на помощь раненым.
Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.
Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.
Читайте Новини.LIVE!