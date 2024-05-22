Обстрел Харькова — в полиции показали первые минуты после атаки

Последствия обстрелов Харькова. Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские опубликовали видео, которое зафиксировало первые минуты после удара, произошедшего 22 мая в Харькове в результате атаки со стороны российской армии. В результате обстрела ранения получили 12 человек.

Видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Telegram в среду, 22 мая.

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Появившееся в сети видео зафиксировало моменты, когда патрульные неподалеку от места взрыва отозвались на сигналы о трагедии. На записи можно услышать звуки взрыва и видеть усилия полицейских, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате нападения.

Патрульные Юлия Гавришева, Артем Нетиков и Денис Зотиков, несмотря на риск, сразу после обстрела отправились на помощь раненым.

Напомним, в Харькове днем раздались несколько взрывов. В преддверии Воздушные силы предупреждали граждан о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией.

Впоследствии стало известно, что в результате авиаудара по Харькову повреждены два многоэтажных жилых дома, разрушено кафе, повреждено еще одно кафе, автомойка и уничтожены четыре гражданских автомобиля.