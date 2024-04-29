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Обстріл Харкова — у прокуратурі показали наслідки

29 квітня 2024 21:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харкова — у прокуратурі показали наслідки
Наслідки російського обстрілу Харкова 29 квітня. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у понеділок, 29 квітня, обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинився Київський район.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

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За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по місту двома УМПБ Д30-СН. Внаслідок атаки ворога поранено 42-річного цивільного чоловіка. До того ж пошкоджено житловий будинок. 

"На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України", — додав Борисенко.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали ввечері 29 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, Росія вдарила КАБами.

війна
Харків
Україна
обстріли
прокуратура
окупанти

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