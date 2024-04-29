Обстріл Харкова — у прокуратурі показали наслідки

Наслідки російського обстрілу Харкова 29 квітня. Фото: скриншот з відео

Російські окупанти у понеділок, 29 квітня, обстріляли Харків. Під ворожим ударом опинився Київський район.

Про це повідомив виконувач обов'язків начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Київського району Харкова

За попередньою інформацією, армія РФ вдарила по місту двома УМПБ Д30-СН. Внаслідок атаки ворога поранено 42-річного цивільного чоловіка. До того ж пошкоджено житловий будинок.

"На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнного злочину. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України", — додав Борисенко.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали ввечері 29 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Згодом стало відомо, що ворог здійснив удари по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, Росія вдарила КАБами.