Обстрел Харькова — в прокуратуре показали последствия

Последствия российского обстрела Харькова 29 апреля. Фото: скриншот из видео

Российские оккупанты в понедельник, 29 апреля, обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказался Киевский район.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

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По предварительной информации, армия РФ ударила по городу двумя УМПБ Д30-СН. В результате атаки врага ранен 42-летний гражданский мужчина. К тому же поврежден жилой дом.

"На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины", — добавил Борисенко.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели вечером 29 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, Россия ударила КАБами.