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Обстрел Харькова — в прокуратуре показали последствия

29 апреля 2024 21:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харькова — в прокуратуре показали последствия
Последствия российского обстрела Харькова 29 апреля. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в понедельник, 29 апреля, обстреляли Харьков. Под вражеским ударом оказался Киевский район.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

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Последствия обстрела Киевского района Харькова

По предварительной информации, армия РФ ударила по городу двумя УМПБ Д30-СН. В результате атаки врага ранен 42-летний гражданский мужчина. К тому же поврежден жилой дом.

"На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военного преступления. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины", — добавил Борисенко.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели вечером 29 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Впоследствии стало известно, что враг нанес удары по Киевскому району Харькова. По предварительной информации, Россия ударила КАБами.

война
Харьков
Украина
обстрелы
прокуратура
оккупанты

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