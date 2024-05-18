Обстріл Харкова 18 травня — які наслідки

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у суботу, 18 травня, вкотре обстріляли місто Харків. Внаслідок атаки ворога постраждали шість мирних мешканців, серед яких діти.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У прокуратурі розповіли, що близько 15:15 армія РФ завдала авіаудару по приватному житловому сектору у Шевченківському районі Харкова.

Внаслідок атаки окупантів поранено п'ять людей, серед яких:

двоє чоловіків 47 та 74 років;

47-річна жінка;

13-річна дівчинка;

хлопець 16 років.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

До того ж 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес.

Пошкоджень зазнали щонайменше пʼять приватних домоволодінь, а також авто.

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За попередньою інформацією, загарбники вдарили по місту уніфікованим міжвидовим плануючим боєприпасом калібром 30 см.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня окупанти знову атакували Харків авіаційними бомбами. Відомо про приліт по житловому сектору міста.

Також місто Вовчанськ Харківської області майже зруйновано внаслідок російських атак. Наразі ворог продовжує бити по місту КАБами.