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Обстріл Харкова — у прокуратурі показали наслідки

18 травня 2024 18:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Харкова 18 травня — які наслідки
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у суботу, 18 травня, вкотре обстріляли місто Харків. Внаслідок атаки ворога постраждали шість мирних мешканців, серед яких діти. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Наслідки обстрілу Харкова

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ на Харків 18 травня
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Російський обстріл Харкова 18 травня
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У прокуратурі розповіли, що близько 15:15 армія РФ завдала авіаудару по приватному житловому сектору у Шевченківському районі Харкова.

Внаслідок атаки окупантів поранено п'ять людей, серед яких:

  • двоє чоловіків 47 та 74 років;
  • 47-річна жінка;
  • 13-річна дівчинка;
  • хлопець 16 років.
Атака РФ на Харків 18 травня
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Обстріл Харкова 18 травня
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

До того ж 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. 

Пошкоджень зазнали щонайменше пʼять приватних домоволодінь, а також авто.

Окупанти знову обстріляли Харків
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Наслідки російського обстрілу Харкова 18 травня
Наслідки російського обстрілу Харкова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За попередньою інформацією, загарбники вдарили по місту уніфікованим міжвидовим плануючим боєприпасом калібром 30 см.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 травня окупанти знову атакували Харків авіаційними бомбами. Відомо про приліт по житловому сектору міста.

Також місто Вовчанськ Харківської області майже зруйновано внаслідок російських атак. Наразі ворог продовжує бити по місту КАБами.

війна
Харків
Україна
обстріли
прокуратура
окупанти

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