Під обстріл потрапило авто у Вовчанську 16 травня

Автомобіль, що потрапив під обстріл. Ілюстративне фото: Telegram/Синєгубов

У Вовчанську Харківської області у четвер, 16 травня, цивільні намагалися виїхати з міста на автомобілі, однак потрапили під обстріл окупантів. Внаслідок російської атаки загинули двоє людей.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram у суботу, 18 травня.

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16 травня четверо мешканців Вовчанська намагалися виїхати з міста на автомобілі, але дорогою потрапили під ворожий обстріл.

"70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували воєнний злочин, вчинений російськими військовими, та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

Також ми писали, що у Харківській області триває евакуація цивільних з Вовчанської громади. Звідти вдалося вивезти вже близько 2500 людей.