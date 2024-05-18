Під обстріл потрапило авто у Вовчанську 16 травня

У Вовчанську люди на автомобілі намагалися виїхати, але потрапили під обстріл — є загиблі
У Вовчанську Харківської області у четвер, 16 травня, цивільні намагалися виїхати з міста на автомобілі, однак потрапили під обстріл окупантів. Внаслідок російської атаки загинули двоє людей.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у Telegram у суботу, 18 травня.
У Вовчанську авто потрапило під обстріл
16 травня четверо мешканців Вовчанська намагалися виїхати з міста на автомобілі, але дорогою потрапили під ворожий обстріл.
"70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці задокументували воєнний злочин, вчинений російськими військовими, та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.
Також ми писали, що у Харківській області триває евакуація цивільних з Вовчанської громади. Звідти вдалося вивезти вже близько 2500 людей.
Читайте Новини.LIVE!