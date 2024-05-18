Обстрел Харькова 18 мая — какие последствия

Обстрел Харькова — в прокуратуре показали последствия
Российские оккупанты в субботу, 18 мая, в очередной раз обстреляли город Харьков. В результате атаки врага пострадали шесть мирных жителей, среди которых дети.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Последствия обстрела Харькова
"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что около 15:15 армия РФ нанесла авиаудар по частному жилому сектору в Шевченковском районе Харькова.
В результате атаки оккупантов ранены пять человек, среди которых:
- двое мужчин 47 и 74 лет;
- 47-летняя женщина;
- 13-летняя девочка;
- парень 16 лет.
К тому же, 8-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.
Повреждения получили по меньшей мере пять частных домовладений, а также авто.
По предварительной информации, захватчики ударили по городу унифицированным межвидовым планирующим боеприпасом калибром 30 см.
Напомним, 18 мая оккупанты снова атаковали Харьков авиационными бомбами. Известно о прилете по жилому сектору города.
Также город Волчанск Харьковской области почти разрушен в результате российских атак. Пока враг продолжает бить по городу КАБами.
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