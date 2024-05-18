Обстрел Харькова 18 мая — какие последствия

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в субботу, 18 мая, в очередной раз обстреляли город Харьков. В результате атаки врага пострадали шесть мирных жителей, среди которых дети.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Последствия обстрела Харькова

"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В прокуратуре рассказали, что около 15:15 армия РФ нанесла авиаудар по частному жилому сектору в Шевченковском районе Харькова.

В результате атаки оккупантов ранены пять человек, среди которых:

двое мужчин 47 и 74 лет;

47-летняя женщина;

13-летняя девочка;

парень 16 лет.

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

К тому же, 8-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Повреждения получили по меньшей мере пять частных домовладений, а также авто.

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительной информации, захватчики ударили по городу унифицированным межвидовым планирующим боеприпасом калибром 30 см.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 18 мая оккупанты снова атаковали Харьков авиационными бомбами. Известно о прилете по жилому сектору города.

Также город Волчанск Харьковской области почти разрушен в результате российских атак. Пока враг продолжает бить по городу КАБами.