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Обстрел Харькова — в прокуратуре показали последствия

18 мая 2024 18:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Харькова 18 мая — какие последствия
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в субботу, 18 мая, в очередной раз обстреляли город Харьков. В результате атаки врага пострадали шесть мирных жителей, среди которых дети.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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Последствия обстрела Харькова

"Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", — говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ на Харьков 18 мая
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Российский обстрел Харькова 18 мая
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

В прокуратуре рассказали, что около 15:15 армия РФ нанесла авиаудар по частному жилому сектору в Шевченковском районе Харькова.

В результате атаки оккупантов ранены пять человек, среди которых:

  • двое мужчин 47 и 74 лет;
  • 47-летняя женщина;
  • 13-летняя девочка;
  • парень 16 лет.
Атака РФ на Харьков 18 мая
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Обстрел Харькова 18 мая
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

К тому же, 8-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Повреждения получили по меньшей мере пять частных домовладений, а также авто.

Оккупанты снова обстреляли Харьков
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Последствия российских обстрелов Харькова 18 мая
Последствия обстрела Харькова. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

По предварительной информации, захватчики ударили по городу унифицированным межвидовым планирующим боеприпасом калибром 30 см.

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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 18 мая оккупанты снова атаковали Харьков авиационными бомбами. Известно о прилете по жилому сектору города.

Также город Волчанск Харьковской области почти разрушен в результате российских атак. Пока враг продолжает бить по городу КАБами.

война
Харьков
Украина
обстрелы
прокуратура
оккупанты

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