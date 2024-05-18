Ворог нещадно б'є КАБами по Вовчанську — в ЦПД відзвітували про ситуацію в місті

Вовчанськ. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Місто Вовчанськ Харківської області майже зруйновано внаслідок російських атак. Наразі ворог продовжує бити по місту КАБами.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram у суботу, 18 травня.

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За словами Коваленка, російська сторона продовжує знищувати залишки міської інфраструктури, використовуючи керовані авіаційні бомби. Він додав, що окупантам не вдалося захопити Вовчанськ.

"Місто Вовчанськ, на жаль, практично зруйноване ворогом, який нещадно б‘є КАБами. Втім, ворог не виконав задачу свого командування і досі не захопив це місто", — повідомив Коваленко.

Допис Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Вовчанськ. Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Нагадаємо, росіяни посилюють атаки на Харківщині. Полонений військовий армії РФ розповів, що перед ними було поставлене завдання зайняти Вовчанськ за два дні.

До слова, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У Вовчанську тривали вуличні зачистки від російських військ.

16 травня начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Вовчанськ. Крім того, є влучання й по Чугуєву.