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Головна Харків Обстріл Харкова — Зеленський звернувся з закликом до партнерів

Обстріл Харкова — Зеленський звернувся з закликом до партнерів

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Дата публікації: 11 червня 2025 12:50
Обстріл Харкова 11 червня — Зеленський звернувся до партнерів
Президент Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Харкова. Наразі у місті тривають роботи з ліквідації наслідків атаки безпілотниками типу Shahed.

Про це український лідер написав у Telegram у середу, 11 червня.

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Реакція Зеленського на обстріл Харкова 11 червня

Російські загарбники били по звичайних будинках. Наразі відомо про 64 поранених, у тому числі девʼять дітей. Крім того, окупанти вбили трьох людей. Зеленський висловив співчуття рідним та близьким.

Обстріл Харкова 11 червня
Наслідки російського обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС
Російський обстріл Харкова 11 червня
Наслідки російського обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС

За його словами, внаслідок атаки сталося багато пожеж, які оперативно були ліквідовані рятувальниками з ДСНС. Він подякував їм за оперативність. 

Наслідки російського удару по Харкову 11 червня
Наслідки російського обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС

Зеленський також висловив вдячність комунальним службам, Нацполіції та всім, хто допомагає.

Глава держави зауважив, що кожна нова доба — це нові підлі удари Росії, а кожна атака — показова.

Атака Росії на Харків 11 червня
Наслідки російського обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС
Удар Росії по Харкову 11 червня
Наслідки російського обстрілу Харкова 11 червня. Фото: ДСНС

"Росія заслуговує на збільшення тиску, буквально кожним влучанням по звичайному життю доводить, що тиску замало. І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE показали, що сталося з одним із житлових будинків, який опинився під атакою дронів у Харкові 11 червня.

Окупанти пошкодили у місті двоповерхові та п’ятиповерхові житлові будинки, приватні садиби, дитячі майданчики, цивільне підприємство, гаражі та автомобілі.

Володимир Зеленський війна Харків Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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