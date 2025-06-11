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Главная Харьков Обстрел Харькова — Зеленский обратился с призывом к партнерам

Обстрел Харькова — Зеленский обратился с призывом к партнерам

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 12:50
Обстрел Харькова 11 июня — Зеленский обратился к партнерам
Президент Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова. Сейчас в городе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотниками типа Shahed.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в среду, 11 июня.

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Российские захватчики били по обычным домам. Сейчас известно о 64 раненых, в том числе девять детей. Кроме того, оккупанты убили трех человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Обстріл Харкова 11 червня
Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС
Російський обстріл Харкова 11 червня
Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС

По его словам, в результате атаки произошло много пожаров, которые оперативно были ликвидированы спасателями из ГСЧС. Он поблагодарил их за оперативность.

Наслідки російського удару по Харкову 11 червня
Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС

Зеленский также выразил благодарность коммунальным службам, Нацполиции и всем, кто помогает.

Глава государства отметил, что каждые новые сутки — это новые подлые удары России, а каждая атака — показательная.

Атака Росії на Харків 11 червня
Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС
Удар Росії по Харкову 11 червня
Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС

"Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призвал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE показали, что произошло с одним из жилых домов, который оказался под атакой дронов в Харькове 11 июня.

Оккупанты повредили в городе двухэтажные и пятиэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, гражданское предприятие, гаражи и автомобили.

Владимир Зеленский война Харьков Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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