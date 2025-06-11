Обстрел Харькова 11 июня — Зеленский обратился к партнерам

Президент Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский обстрел Харькова. Сейчас в городе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки беспилотниками типа Shahed.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в среду, 11 июня.

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Реакция Зеленского на обстрел Харькова 11 июня

Российские захватчики били по обычным домам. Сейчас известно о 64 раненых, в том числе девять детей. Кроме того, оккупанты убили трех человек. Зеленский выразил соболезнования родным и близким.

Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС

По его словам, в результате атаки произошло много пожаров, которые оперативно были ликвидированы спасателями из ГСЧС. Он поблагодарил их за оперативность.

Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС

Зеленский также выразил благодарность коммунальным службам, Нацполиции и всем, кто помогает.

Глава государства отметил, что каждые новые сутки — это новые подлые удары России, а каждая атака — показательная.

Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Харькова 11 июня. Фото: ГСЧС

"Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призвал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE показали, что произошло с одним из жилых домов, который оказался под атакой дронов в Харькове 11 июня.

Оккупанты повредили в городе двухэтажные и пятиэтажные жилые дома, частные дома, детские площадки, гражданское предприятие, гаражи и автомобили.