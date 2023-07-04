Обстріл міста Первоймайський: кількість постраждалих більшилась до 31 людини

Наслідки обстрілу по місту Первомайський. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу Первомайського. Наразі вже відомо про 31 пораненого, серед них 10-місячне немовля.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Наслідки обстрілу

За даними слідства, російські військові здійснили ракетний обстріл житлового мікрорайону у місті Первомайський. За попередніми даними, ракетою "Іскандер". Російський боєприпас влучив поблизу багатоповерхового будинку.

Наслідки обстрілу по місту Первомайський. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо відомо про 31 постраждалу особу, з яких 9 дітей. Зокрема, серед них 10-місячне немовля та однорічна дитина.

"У місті пошкоджено скління 8 багатоповерхових будинків. Окрім того, горіло 4 автомобілі, а також 1 автомобіль пошкоджено", — пише очільник області.

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 4 липня близько 13:35 ворог завдав удар по місту Первомайський. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.