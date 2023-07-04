Ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині: серед постраждалих є діти

Наслідки обстрілу по місту Первомайський. Фото: поліція Харківської області / Telegram

Близько 13:35 ворог завдав удар по місту Первомайський. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці.

"На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", — пише очільник області.

Наслідки обстрілу по місту Первомайський. Фото: поліція Харківської області / Telegram

Як повідомив "Суспільному" директор Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, попередньо, тяжкопоранена дитина і тяжкі поранення отримала жінка.

За даними поліції, за попередніми даними внаслідок удару дістали поранення 16 людей, серед них — семеро дітей. Найменшому постраждалому один рік. Усіх поранениих доставили до медичного закладу.

Нагадаємо, що на Харківщині через ворожі обстріли постраждали житлові будинки. Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.

Також ми писали про те, що до цього ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.