Ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині: серед постраждалих є діти
Близько 13:35 ворог завдав удар по місту Первомайський. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки обстрілу
За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці.
"На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", — пише очільник області.
Як повідомив "Суспільному" директор Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, попередньо, тяжкопоранена дитина і тяжкі поранення отримала жінка.
За даними поліції, за попередніми даними внаслідок удару дістали поранення 16 людей, серед них — семеро дітей. Найменшому постраждалому один рік. Усіх поранениих доставили до медичного закладу.
Нагадаємо, що на Харківщині через ворожі обстріли постраждали житлові будинки. Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району.
Також ми писали про те, що до цього ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська.