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Ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині: серед постраждалих є діти

4 липня 2023 14:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог обстріляв місто Первомайський на Харківщині: серед постраждалих є діти
Наслідки обстрілу по місту Первомайський. Фото: поліція Харківської області / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Близько 13:35 ворог завдав удар по місту Первомайський. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілу

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. 

"На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики", — пише очільник області. 

Наслідки обстрілу по місту Первомайський. Фото: поліція Харківської області / Telegram

Як повідомив "Суспільному" директор Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, попередньо, тяжкопоранена дитина і тяжкі поранення отримала жінка.

За даними поліції, за попередніми даними внаслідок удару дістали поранення 16 людей, серед них — семеро дітей. Найменшому постраждалому один рік. Усіх поранениих доставили до медичного закладу. 

Нагадаємо, що на Харківщині через ворожі обстріли постраждали житлові будинки. Окупанти протягом доби обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району. 

Також ми писали про те, що до цього ворог завдав авіаційного удару в районі Плетенівки Чугуївського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли Козачої Лопані та Вовчанська. 

 

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