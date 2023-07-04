Обстрел города Первоймайский: количество пострадавших увеличилось до 31 человека

Последствия обстрела по Первомайскому городу. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Прокуроры и следователи полиции работают на месте обстрела Первомайского. Сейчас уже известно о 31 раненом, среди них 10-месячный младенец.

Об этом сообщают в Харьковской областной прокуратуре .

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Последствия обстрела

По данным следствия, российские военные осуществили ракетные обстрелы жилого микрорайона в городе Первомайский. По предварительным данным, ракетой "Искандер". Российский боеприпас попал вблизи многоэтажного дома.

Последствия обстрела по Первомайскому городу. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, предварительно известно о 31 пострадавшем лице, из которых 9 детей. В частности, среди них 10-месячный младенец и годовалый ребенок.

"В городе повреждено остекление 8 многоэтажных домов. Кроме того, горело 4 автомобиля, а также 1 автомобиль поврежден", — пишет глава области.

При процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 4 июля около 13:35 враг нанес удар по городу Первомайский . В результате взрыва произошел пожар, повреждены автомобили и жилые дома.