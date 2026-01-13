Обстріл Нової пошти біля Харкова 13 січня — що відомо про наслідки

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти у ніч проти 13 січня атакували термінал "Нової пошти" в передмісті Харкова. Ворог завдавав ударів двома ракетами та чотирма дронами. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Російський обстріл "Нової пошти" біля Харкова

Внаслідок російської атаки на місці загинуло четверо людей. Врятувати вдалося 30 осіб, двох із них дістали з-під завалів.

Наслідки російського обстрілу терміну "Нової пошти" під Харковом. Фото: t.me/synegubov

У лікарні перебувають четверо поранених, яким надається вся необхідна медична допомога.

На місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи.

Зруйнований термінал "Нової пошти". Фото: t.me/synegubov

Атака Росії на Харків 13 січня. Фото: t.me/synegubov

"Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин РФ, адже об’єкт є виключно цивільним підприємством — жодних військових об’єктів тут немає", — наголосив Синєгубов.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/synegubov

Відомо, що руйнувань зазнали будівлі та виникло декілька осередків займання на загальній площі близько 500 квадратних кілометрів. Крім того, загорілися авто та обладнання.

За словами Синєгубова, Росія вже вчетверте фактично знищує це підприємство.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російського удару по "Новій пошті" біля Харкова зафіксовано критичні пошкодження.

А у ДСНС показали фото наслідків російської атаки на Харків у ніч проти 13 січня.