Обстріл Нової пошти біля Харкова 13 січня — що відомо про наслідки

Обстріл "Нової пошти" під Харковом — перші подробиці
Російські окупанти у ніч проти 13 січня атакували термінал "Нової пошти" в передмісті Харкова. Ворог завдавав ударів двома ракетами та чотирма дронами. Внаслідок обстрілу є загиблі.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
Внаслідок російської атаки на місці загинуло четверо людей. Врятувати вдалося 30 осіб, двох із них дістали з-під завалів.
У лікарні перебувають четверо поранених, яким надається вся необхідна медична допомога.
На місці обстрілу тривають аварійно-рятувальні роботи.
"Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин РФ, адже об’єкт є виключно цивільним підприємством — жодних військових об’єктів тут немає", — наголосив Синєгубов.
Відомо, що руйнувань зазнали будівлі та виникло декілька осередків займання на загальній площі близько 500 квадратних кілометрів. Крім того, загорілися авто та обладнання.
За словами Синєгубова, Росія вже вчетверте фактично знищує це підприємство.
