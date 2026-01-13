Обстрел Новой почты возле Харькова 13 января — что известно о последствиях

Обстрел "Новой почты" под Харьковом — первые подробности
Российские оккупанты в ночь на 13 января атаковали терминал "Новой почты" в пригороде Харькова. Враг наносил удары двумя ракетами и четырьмя дронами. В результате обстрела есть погибшие.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Российский обстрел "Новой почты" возле Харькова
В результате российской атаки на месте погибли четыре человека. Спасти удалось 30 человек, двух из них достали из-под завалов.
В больнице находятся четверо раненых, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На месте обстрела продолжаются аварийно-спасательные работы.
"Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ, ведь объект является исключительно гражданским предприятием — никаких военных объектов здесь нет", — подчеркнул Синегубов.
Известно, что разрушениям подверглись здания и возникло несколько очагов возгорания на общей площади около 500 квадратных километров. Кроме того, загорелись авто и оборудование.
По словам Синегубова, Россия уже в четвертый раз фактически уничтожает это предприятие.
Напомним, в результате российского удара по "Новой почте" возле Харькова зафиксированы критические повреждения.
А в ГСЧС показали фото последствий российской атаки на Харьков в ночь на 13 января.
