Обстрел "Новой почты" под Харьковом — первые подробности

Обстрел "Новой почты" под Харьковом — первые подробности

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 12:38
Обстрел Новой почты возле Харькова 13 января — что известно о последствиях
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в ночь на 13 января атаковали терминал "Новой почты" в пригороде Харькова. Враг наносил удары двумя ракетами и четырьмя дронами. В результате обстрела есть погибшие.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел "Новой почты" возле Харькова

В результате российской атаки на месте погибли четыре человека. Спасти удалось 30 человек, двух из них достали из-под завалов.

Російський обстріл Нової Пошти під Харковом 13 січня
Последствия российского обстрела термина "Новой почты" под Харьковом. Фото: t.me/synegubov

В больнице находятся четверо раненых, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте обстрела продолжаются аварийно-спасательные работы.

Удар Росії по Новій Пошті під Харковом 13 січня
Разрушенный терминал "Новой почты". Фото: t.me/synegubov
Атака Росії на Харків 13 січня
Атака России на Харьков 13 января. Фото: t.me/synegubov

"Правоохранители фиксируют очередное военное преступление РФ, ведь объект является исключительно гражданским предприятием — никаких военных объектов здесь нет", — подчеркнул Синегубов.

Наслідки російського обстрілу Харкова 13 січня
Последствия российского обстрела. Фото: t.me/synegubov

Известно, что разрушениям подверглись здания и возникло несколько очагов возгорания на общей площади около 500 квадратных километров. Кроме того, загорелись авто и оборудование.

По словам Синегубова, Россия уже в четвертый раз фактически уничтожает это предприятие.

null
Пост Синегубова. Фото: скриншот
null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в результате российского удара по "Новой почте" возле Харькова зафиксированы критические повреждения.

А в ГСЧС показали фото последствий российской атаки на Харьков в ночь на 13 января.

война Харьков Новая почта обстрелы оккупанты Олег Синегубов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
