Обстріл Харкова 7 червня — на підприємстві під завалами знайшли тіло людини

Обстріл підприємства у Харкові — знайшли тіло людини
У Харкові під час пошуково-рятувальних робіт на території підприємства, яке зазнало російського обстрілу 7 червня, виявили тіло загиблого. Зараз триває процес деблокування.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram в вівторок, 10 червня.
Удар по підприємству у Харкові
За словами Терехова, на підприємстві, яке росіяни обстріляли 7 червня, тривають рятувальні роботи. Було знайдено тіло загиблого.
"Нині триває процес деблокування тіла. Роботи на місці ведуться цілодобово", — йдеться у повідомленні.
Мер Харкова додав, що, ймовірно, під завалами можуть перебувати ще п'ятеро осіб.
Нагадаємо, у суботу, 7 червня, росіяни завдали удару по Київському району Харкова. Після обстрілу стало відомо, що шестеро працівників були заблоковані під уламками. Зв'язку з ними не було.
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