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Главная Харьков Обстрел предприятия в Харькове — нашли тело человека

Обстрел предприятия в Харькове — нашли тело человека

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Дата публикации 10 июня 2025 09:13
Обстрел Харькова 7 июня - на предприятии под завалами нашли тело человека
Разбор завалов. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Харькове во время поисково-спасательных работ на территории предприятия, которое подверглось российскому обстрелу 7 июня, обнаружили тело погибшего. Сейчас идет процесс деблокирования.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram во вторник, 10 июня.

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По словам Терехова, на предприятии, которое россияне обстреляли 7 июня, продолжаются спасательные работы. Было найдено тело погибшего.

"Сейчас идет процесс деблокирования тела. Работы на месте ведутся круглосуточно", — говорится в сообщении.

Мэр Харькова добавил, что, вероятно, под завалами могут находиться еще пять человек.

Терехов обстріл Харкова 7 червня
Сообщение Терехова в Telegram

Напомним, в субботу, 7 июня, россияне нанесли удар по Киевскому району Харькова. После обстрела стало известно, что шестеро работников были заблокированы под обломками. Связи с ними не было.

Харьков обстрелы предприятия война в Украине погибшие
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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