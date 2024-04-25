Обстріл вокзалу в Балаклії — у МВА оприлюднили кадри наслідків

Наслідки удару по вокзалу. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники в четвер, 25 квітня, завдали удару по вокзалу в Балаклії Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали десять людей, які були пасажирами.

Кадри наслідків ворожої атаки оприлюднила Балаклійська МВА у Telegram.

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У МВА розповіли, що ворожа армія вдарила по території залізничного вокзалу у Балаклії під час зупинки електропоїзда сполучення "Харків — Ізюм".

Відомо, що всі поранені отримали медичну допомогу, на місці працюють відповідні служби.

"Це черговий жахливий акт терору проти мирного населення України", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису МВА

Нагадаємо, 25 квітня росіяни тричі вдарили по залізничних гілках Укрзалізниці. Пошкоджень зазнали об'єкти залізничної інфраструктури в Донецькій, Харківській та Черкаській областях.

Також ми писали, що поїзд №6407 "Харків — Ізюм" та інші, які за графіком курсують у бік Балаклії, обмежать. Вони не їхатимуть далі міста.