Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Обстрел вокзала в Балаклее — в МВА обнародовали кадры последствий arrow

Обстрел вокзала в Балаклее — в МВА обнародовали кадры последствий

25 апреля 2024 19:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел вокзала в Балаклее — в МВА обнародовали кадры последствий
Последствия удара по вокзалу. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в четверг, 25 апреля, нанесли удар по вокзалу в Балаклее Харьковской области. В результате обстрела пострадали десять человек, которые были пассажирами.

Кадры последствий вражеской атаки обнародовала Балаклейская MBA в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Балаклеи 25 апреля

В МВА рассказали, что вражеская армия ударила по территории железнодорожного вокзала в Балаклее во время остановки электропоезда сообщения "Харьков — Изюм".

Известно, что все раненые получили медицинскую помощь, работают соответствующие службы.

"Это очередной ужасный акт террора против мирного населения Украины", — говорится в сообщении.

null
Скриншот поста МВА

Напомним, 25 апреля россияне трижды ударили по железнодорожным веткам Укрзализныци. Повреждения получили объекты железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.

Также мы писали, что поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.

Харьковская область
обстрелы
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри