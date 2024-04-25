Обстрел вокзала в Балаклее — в МВА обнародовали кадры последствий

Последствия удара по вокзалу. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики в четверг, 25 апреля, нанесли удар по вокзалу в Балаклее Харьковской области. В результате обстрела пострадали десять человек, которые были пассажирами.

Кадры последствий вражеской атаки обнародовала Балаклейская MBA в Telegram.

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В МВА рассказали, что вражеская армия ударила по территории железнодорожного вокзала в Балаклее во время остановки электропоезда сообщения "Харьков — Изюм".

Известно, что все раненые получили медицинскую помощь, работают соответствующие службы.

"Это очередной ужасный акт террора против мирного населения Украины", — говорится в сообщении.

Скриншот поста МВА

Напомним, 25 апреля россияне трижды ударили по железнодорожным веткам Укрзализныци. Повреждения получили объекты железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Черкасской областях.

Также мы писали, что поезд №6407 "Харьков — Изюм" и другие, которые по графику курсируют в сторону Балаклеи, ограничат. Они не будут ехать дальше города.