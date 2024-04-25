Окупанти вдарили по залізничному вокзалу на Харківщині — багато постраждалих

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Twitter

Російські військові в четвер, 25 квітня, атакували Балаклію Харківської області. Внаслідок обстрілу вокзалу були поранені семеро людей.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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"Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, спочатку було відомо про п'ятеро постраждалих: трьох жінок та двох чоловіків. Однак згодом кількість поранених збільшилася до семи.

Наразі встановлюються деталі, усі служби працюють на місці.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, російські війська упродовж минулої доби завдали удару по 15 населених пунктах Харківської області з різного типу озброєння. Внаслідок ворожих атак є значні руйнування.

Також за словами мера Харкова Ігоря Терехова, загарбники щоденно обстрілюють Харків, аби залякати мирне населення.

Крім того, Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.