Обстріли Харківщини — в регіоні знеструмлено тисячі абонентів
Через постійні обстріли росіян та бойові дії у Харківській області знеструмлено майже 16 тисяч абонентів у 65 населених пунктах. Крім того, ворог скинув керовані авіаційні бомби на населені пункти Чугуївського району.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини: яка ситуація в регіоні
Синєгубов розповів, що через бойові дії в регіоні знеструмлено 15 934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває.
Крім того, росіяни обстрілюють Харківську область з різного типу озброєння. Лише за попередню добу під артилерійським та мінометним вогнем опинились 12 населених пунктів.
А близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району армія РФ завдала два удари КАБами. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.
Також ми писали, що в Харкові під ворожий російський обстріл потрапили військові кореспонденти турецького медіа Anadolu. Один з них отримав незначні порізи рук.
Додамо, російські загарбники вдарили двома ракетами С-300 по будівлі готельного комплексу в Харкові. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати двох постраждалих.
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