Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Обстріли Харківщини — в регіоні знеструмлено тисячі абонентів arrow

Обстріли Харківщини — в регіоні знеструмлено тисячі абонентів

12 січня 2024 09:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Харківщини — в регіоні знеструмлено тисячі абонентів
Пошкодженні електромережі. Фото: ДТЕК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через постійні обстріли росіян та бойові дії у Харківській області знеструмлено майже 16 тисяч абонентів у 65 населених пунктах. Крім того, ворог скинув керовані авіаційні бомби на населені пункти Чугуївського району.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

Читайте також:

Обстріли Харківщини: яка ситуація в регіоні

Синєгубов розповів, що через бойові дії в регіоні знеструмлено 15 934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває.

Крім того, росіяни обстрілюють Харківську область з різного типу озброєння. Лише за попередню добу під артилерійським та мінометним вогнем опинились 12 населених пунктів. 

А близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району армія РФ завдала два удари КАБами. На щастя, обійшлося без постраждалих.

 null

Нагадаємо, вчора російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Також ми писали, що в Харкові під ворожий російський обстріл потрапили військові кореспонденти турецького медіа Anadolu. Один з них отримав незначні порізи рук. 

Додамо, російські загарбники вдарили двома ракетами С-300 по будівлі готельного комплексу в Харкові. З пошкодженої будівлі вдалося врятувати двох постраждалих.

електроенергія
Харківська область
обстріли
війна в Україні
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі