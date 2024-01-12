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Обстрелы Харьковской области — в регионе обесточены тысячи абонентов

12 января 2024 09:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обстрелы Харьковской области — в регионе обесточены тысячи абонентов
Повреждение электросети. Фото: ДТЭК
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за постоянных обстрелов россиян и боевых действий в Харьковской области обесточены почти 16 тысяч абонентов в 65 населенных пунктах. Кроме того, враг скинул управляемые авиационные бомби на населенные пункты Чугуевского района.

Об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что из-за боевых действий в регионе обесточено 15 934 абонента в 65 населенных пунктах Дергачевской, Золочевской, Липецкой, Волчанской, Великобурлукской, Купянской, Боровской и Изюмской громад. Возобновление электроснабжения продолжается.

Кроме того, россияне обстреливают Харьковскую область с разного типа вооружения. Только за предыдущие сутки под артиллерийским и минометным огнем оказались 12 населенных пунктов.

А около 04:40 между населенными пунктами Волчанск и Вильча Чугуевского района армия РФ нанесла два удара КАБами. К счастью, обошлось без пострадавших. null

Напомним, вчера российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Также мы писали, что в Харькове под вражеский российский обстрел попали военные корреспонденты турецкого медиа Anadolu. Один из них получил незначительные порезы рук.

Добавим, российские захватчики ударили двумя ракетами С-300 по зданию гостиничного комплекса в Харькове. Из поврежденного здания удалось спасти двоих пострадавших.

электроэнергия
Харьковская область
обстрелы
война в Украине
свет

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