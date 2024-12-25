Обстрел Харькова 25 декабря — россияне ударили по городу дроном

Последствия обстрела Харькова. Архивное фото: ГСЧС

Российские войска утром 25 декабря нанесли по Харькову удар беспилотником типа "шахед". В результате в Основянском районе города возник пожар.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Удар по Харькову 25 декабря

По словам Терехова, около 08:15 оккупанты ударили по городу "шахедом". Прилет произошел по частному сектору Основянского района. В результате обстрелов произошел пожар в одноэтажном доме.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала, детали уточняются.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В то же время Синегубов рассказал, что на месте обстрела работают спасатели.

"Оккупанты ударили по Харькову беспилотником. На эту минуту — без пострадавших. Есть возгорание, повреждение частного дома, спасатели ликвидируют последствия", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, утром 25 декабря в Харькове было слышно не менее семи взрывов. Терехов сообщил, что россияне атаковали город ракетами, есть пострадавшие.

Незадолго после этого в городе раздался еще один взрыв. В этот раз россияне выпустили ударные дроны.