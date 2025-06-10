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Головна Харків Обстріли Харкова — скільки постраждалих перебуває у лікарні

Обстріли Харкова — скільки постраждалих перебуває у лікарні

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Дата публікації: 10 червня 2025 13:59
У лікарнях Харкова після нещодавніх обстрілів РФ залишаються семеро людей, — Синєгубов
Карета "швидкої допомоги". Ілюстративне фото: Канівська міськрада

У лікарнях Харкова після нещодавніх обстрілів РФ залишаються семеро людей. Двоє перебувають у важкому стані.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 10 червня.

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Синєгубов повідомив, що доля людей, які можуть перебувати під завалами підприємства у Київському районі, поки що невідома.

"Після ліквідації наслідків, усунення аварійності та розбору завалів будемо шукати людей", — сказав він.

Голова ОВА також зазначив, що за добу ворог знову обстрілював Харківську область. Завдано ударів і безпілотниками, і авіабомбами: пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки.

"У Харкові ударів не зафіксовано, але ця тиша дуже обманлива. Ми очікуємо нових масованих обстрілів. Мета ворога — терор цивільного населення", — підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, 9 червня російські війська завдали ударів по восьми населених пунктах Харківської області.

А у Харкові під час пошуково-рятувальних робіт на території підприємства, яке зазнало російського обстрілу 7 червня, виявили тіло загиблого.

Харків обстріли Олег Синєгубов війна в Україні лікарня постраждалі
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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