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Главная Харьков Обстрелы Харькова — сколько пострадавших находится в больнице

Обстрелы Харькова — сколько пострадавших находится в больнице

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Дата публикации 10 июня 2025 13:59
В больницах Харькова после недавних обстрелов РФ остаются семь человек, - Синегубов
Карета "скорой помощи". Иллюстративное фото: Каневский горсовет

В больницах Харькова после недавних обстрелов РФ остаются семь человек. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире Ранок.LIVE во вторник, 10 июня.

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Последствия обстрелов

Синегубов сообщил, что судьба людей, которые могут находиться под завалами предприятия в Киевском районе, пока неизвестна.

"После ликвидации последствий, устранения аварийности и разбора завалов будем искать людей", — сказал он.

Глава ОГА также отметил, что за сутки враг снова обстреливал Харьковскую область. Нанесены удары и беспилотниками, и авиабомбами: повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома.

"В Харькове ударов не зафиксировано, но эта тишина очень обманчива. Мы ожидаем новых массированных обстрелов. Цель врага — террор гражданского населения", — подытожил Синегубов.

Напомним, 9 июня российские войска нанесли удары по восьми населенным пунктам Харьковской области.

А в Харькове во время поисково-спасательных работ на территории предприятия, которое подверглось российскому обстрелу 7 июня, обнаружили тело погибшего.

Харьков обстрелы Олег Синегубов война в Украине больница пострадавшие
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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